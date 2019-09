Ο τρομερός λόγος του Τέιλορ πριν το παιχνίδι της Πολωνίας με την Κίνα! (vid)

Η Πολωνία σόκαρε τους οικοδεσπότες Κινέζους και πήρε μεγάλη νίκη στην δεύτερη αγωνιστική του Α' ομίλου. Με 79-76 οι Πολωνοί φάνηκαν αντάξιοι των δυσκολιών του αγώνα και το αποτέλεσμα του δικαίωσε. Πάντως, μεγάλο ρόλο έπαιξε και ο λόγος που έβγαλε ο προπονητής της ομάδας, Μάικ Τέιλορ, που πριν τον αγώνα φρόντισε να «φτιάξει» τους παίκτες του και να τους τονίσει ότι έχει έρθει η ώρα τους να λάμψουν.

Μεταξύ άλλων ο κόουτς ανέφερε: «Σας εγγυώμαι, μετά το σημερινό παιχνίδι, θα μάθουν ποιος είναι ο Πονίτκα, ο Σλότερ, ποιος είναι ο Κούλιγκ. Θα μάθουν ποιος είναι ο καθένας από εσάς».

"I guarantee you, after this game tonight, they're going to know who @1Ponitka0 is, who @ajslaughter8 is, who Damian Kulig is. They're going to know who each and every one of you guys is." - @KoszKadra Coach Mike Taylor.#PolskaGotGame #FIBAWC https://t.co/3FTeCMbvwJ

