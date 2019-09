Δάκρυσε στον αέρα πρώην διεθνής Κινέζος για την ήττα της χώρας του (vid)

Η Πολωνία επικράτησε ύστερα από ένα δραματικό ματς της Κίνας με 79-76 και ο Σιπένγκ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη στεναχώρια του γι' αυτό το αποτέλεσμα στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής.

Ο 36χρονος, πρώην γκαρντ και διεθνής με την ομάδα της Κίνας, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2016 ενώ έχει μείνει στο μυαλό όλων για το νικητήριο τρίποντο στο Παγκόσμιο του 2006 κόντρα στη Σλοβενία, με το οποίο είχε στείλει την Κίνα στους «16» της διοργάνωσης.

China were defeated by Poland 79-76 (OT) in the 2nd game of the FIBA World Cup. They could have won the game but quite a few tactics in clutch time are problematic. Wang Shipeng, the TV commentator and the former national team shooting guard, choke with sobs after the game. pic.twitter.com/BT6gpKCpzj

— Titan Sports Plus (@titan_plus) September 2, 2019