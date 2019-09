Πάσαρε πεσμένος ο Μίτσιτς, κάρφωσε ο Μιλουτίνοφ (vids)

Η Σερβία δεν είχε πρόβλημα να κυριαρχήσει στο παρκέ των Φιλιππινέζων.

Πολλές φορές η άμυνά τους ήταν απροσπέλαστη κάτι που έφερνε και εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς έκλεψε τη μπάλα σε μία φάση και παρά το γεγονός ότι ήταν πεσμένος στο παρκέ, πάσαρε στον Νίκολα Μιλουτίνοφ για το κάρφωμα.

Λίγο αργότερα, ο γκαρντ της Σερβίας έδωσε πάσα στον Νίκολα Γιόκιτς, για να καρφώσει επίσης!

Micic is out here dishing out candy , @NMilutinov and the Joker are doing the rest ! #SRBPHI #SrbijaGotGame@KSSrbije

https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/rMYJYLpNjx

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 2, 2019