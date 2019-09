Ιταλία - Ανγκόλα 92-61: Σπρωξιά ο Τζεντίλε, κουτουλιά ο Πάουλο! (vid)

Με 16.6'' να απομένουν για το τέλος του Ιταλία - Ανγκόλα, τα νεύρα έκαναν την εμφάνισή τους!

Ο Πάουλο μάρκαρε τον Τζεντίλε και τότε ο Ιταλός τον έσπρωξε, για να τον απωθήσει.

Ο παίκτης της Ανγκόλας «απάντησε» επίσης με σπρωξιά, αλλά δεν έμεινε εκεί, αφού κουτούλησε τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού στο πρόσωπο!

Οι συμπαίκτες τους μπήκαν στη μέση για να τους χωρίσουν και ο Τζεντίλε χρεώθηκε με τεχνική ποινή, ενώ ο Πάουλο αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ.

That was tough!!

Paulo of Angola ejected.

Technical foul for Ale Gentile pic.twitter.com/yyWNvIB0Ic

