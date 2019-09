Λούις Σκόλα: Δεύτερος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων! (vid)

Ο Λούις Σκόλα συμμετέχει σε πέμπτο Παγκόσμιο Κύπελλο και πλέον είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία των τουρνουά.

Ο σέντερ της Αργεντινής ξεπέρασε στην αναμέτρηση με τη Νιγηρία τον Άντριου Γκέιτζ που είχε 594 πόντους.

Στην κορυφή βρίσκεται ο άπιαστος Οσκάρ Σμιτ από την Βραζιλία με 843 πόντους.

1. Σμιτ (Βραζιλία) 843 σε 35 ματς

2. Σκόλα (Αργεντινή) 595 σε 35 ματς.

3. Γκέιτζ (Αυστραλία) 594 σε 29 ματς.

The @cabboficial living legend @LScola4 moves up to #2 in the all-time #FIBAWC scoring list!

https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/6pyvwzAiZk

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 2, 2019