Ο 33χρονος σέντερ των Μάβερικς άρχισε να «εκτελεί» το Ιράν από την έναρξη του αγώνα και μέχρι στιγμής έχει 4/5 τρίποντα, για να βρεθεί η Τυνησία στο 37-27.

Δείτε τα τρίποντά του

Back-to-back 's by BIG MAN @50Mejri!

Tunisia in control against @iranbasketball . #TunisiaGotGame #FIBAWC @ftbb_tunisie

https://t.co/U6RPjwM4Dr pic.twitter.com/0WfrEAh5wY

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 2, 2019