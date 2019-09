O Γκομπέρ τα έβαλε με την FIBA: «Κανένας σεβασμός» (pic)

O Γκομπέρ αναγκάστηκε να ξυπνήσει νωρίς για ντόπινγκ κοντρόλ και αυτό ήταν κάτι που τον νευρίασε και τα έβαλε με την FIBA για την οργάνωση της.

«Ξύπνησα σήμερα για ντόπινγκ κοντρόλ (αίμα και ούρα), το πρωινό μετά από ένα παιχνίδι που έγινε αργά, όταν θα μπορούσα να κοιμηθώ κι άλλο. Κανένας σεβασμός στην αποκατάσταση του παίκτη. Απαίσιος τρόπος να γίνονται τα πράγματα FIBA».

Got woke up this morning for a doping control( BLOOD and urine), the morning after a late game when i could sleep more. No respect for the player’s recovery time. Terrible way of doing things @FIBA .

