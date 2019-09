Η ευρύτερη νίκη στην ιστορία των Λιθουανών! (pic)

Η Λιθουανία ξέφυγε από νωρίς με διψήφια διαφορά και... σκόρπισε την Σενεγάλη με 54 πόντους διαφορά, κυριαρχώντας απόλυτα στο γήπεδο και δίχως να αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης στους Αφρικανούς.

Μάλιστα η «Lietuva» πέτυχε την ευρύτερη νίκη της ιστορίας της στη διοργάνωση, ξεπερνώντας το +41 απέναντι στο Κατάρ και τη Νότια Κορέα!

Lithuania NT achieved their highest margin victory in FIBA World Cup history by beating Senegal 101:47. The previous record was 41 pt difference against Qatar and South Korea.

