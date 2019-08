Το σύγχρονο μπάσκετ θέλει τρίποντο, δηλαδή... Σέρβους!

Από την μία ξυπνάς πρωί και λες «τι ωραία που θα βλέπω 6-7 ώρες μπάσκετ» και από την άλλη, έχει πάει έξι το απόγευμα και δεν έχεις τίποτε να περιμένεις, ώστε να παραγγείλεις ή να ψήσεις στο σπίτι και να απολαύσεις μπασκετάκι μέχρι τα μεσάνυχτα με εκλεκτή παρέα και ατελείωτη μπασκετοκουβέντα. Προσωπικά, αν είχα τη δυνατότητα να ακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα, μάλλον την δεύτερη επιλογή θα προτιμούσα.

Αλλά επειδή δεν την έχω και επειδή τα επόμενα 15 βράδια μας θα είναι άδεια από πλευράς εικόνας και γεμάτα από αναλύσεις, σχολιασμούς και συνεντεύξεις με φόντο την 8η (4η συνεχόμενη) συμμετοχή της Εθνικής μας ομάδας σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ας ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα όσα έγιναν στα τέσσερα πρώτα γήπεδα που παίχτηκε μπάσκετ στην Κίνα.

4ος όμιλος: Περνάνε για πλάκα η Σερβία και η Ιταλία!

Ας αρχίσουμε από την Σερβία, που κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, όχι μόνο επειδή έχει την καλύτερη ομάδα και τους καλύτερους παίκτες, αλλά επειδή οι δικοί της NBAers (Γιόκιτς, Μπογκντάνοβιτς, Μπιέλιτσα, Μαριάνοβιτς κι εσχάτως και Γκούντουριτς), ξέρουν απ' έξω κι ανακατωτά τα «μικρά μυστικά» μίας διεθνούς διοργάνωσης. Το "know how" ή το "been there done that" που δεν έχουν οι πολύ πιο αθλητικοί και δυνατοί Αμερικανοί, εκ των οποίων μόνο ο Χάρισον Μπαρνς έχει ξαναπαίξει μακριά από την πατρίδα του με την «αστερόεσσα» (σε επίπεδο ανδρών).

Τι μου έκανε εντύπωση στο εύκολο 105-59 της ομάδας του Τζόρτζεβιτς επί της υπέργηρης (οι μισοί παίκτες είναι από 33 και πάνω) και απελπιστικά αδύναμης Αγκόλας; Η σοβαρότητα των Σέρβων, που φόρτσαραν χωρίς λόγο στο 2ο μέρος, η εκπληκτική ευστοχία από μακριά (8/11 τριπ. στο 1ο μέρος και 13/20 συνολικά), οι εξαιρετικές συνεργασίες (32ασ.) με αποδέκτες κυρίως τους ψηλούς (ο Μιλουτίνοφ ήταν εξαιρετικός με 14π. & 3ρ. σε 12') και η τρομερή φόρμα του Μπογκντάνοβιτς (24π. & 3ασ. με 5/7 τριπ. σε 20'), που έκανε τα πάντα.

Αν το συγκρότημα του "Σάλε" έχει κάποια αδυναμία είναι η λειψανδρεία στην θέση του point-guard, με την Γιόβιτς (9ασ.) και τον κατά συνθήκη "άσο", Μίτσιτς. Ένας να χτυπήσει ή να φθαρεί με φάουλ, τότε τα πράγματα θα ζορίσουν!

Στο άλλο ματς του 4ου ομίλου που διεξάγεται στην πόλη Φοσάν και το οποίο κατά σύμπτωση τελείωση με "100άρα" αλλά και 46 πόντους διαφορά (108-62), η Ιταλία «έτρεξε» ένα σερί 19-0 στην 1η περίοδο και άγγιξε το +30 στο δεκάλεπτο κι έφτασε την διαφορά ακόμη και στους 50 πόντους, λίγο πριν από το τέλος του αγώνα. Ο coach Σακέτι, που ξεκούρασε αρκετά τους βασικούς κι έμεινε πολύ ευχαριστημένος από τις δεύτερες επιλογές του (ΝτελαΒάλε 17π.), είδε τους Γκαλινάρι (16π.) και Ντατόμε (16π.) να χάνουν μόλις ένα σουτ (12/13) και την ομάδα του να τελειώνει το ματς με 13 κλεψίματα!

Οι Φιλιππίνες, που θα συνδιοργανώσουν (μαζί με Ιαπωνία και Ινδονησία το Παγκόσμιο του 2023) αποδείχτηκαν κάτι περισσότερο από «σάκος του μποξ» κι επειδή τις θυμάμαι πριν από 5 χρόνια στην Σεβίλλη, ήταν δύο κλάσεις χειρότερη ομάδα από την αντίστοιχη του 2014. Μακράν η πιο κοντή (έξι παίκτες κάτω του 1,90) και πιο «ηλικιωμένη» (μ.ο. 29,0) ομάδα του τουρνουά και με υπέρβαρο και παρηκμασμένο τον πρώην ΝΒΑer Αντρέϊ Μπλάτσε (15π., 10ρ. & 9λ.), δύσκολα θα καταταγεί στην πρώτη 30άδα της κατάταξης.

1ος όμιλος: Η διαφορετική πρόταση της Κίνας!

Στο Πεκίνο, οι 19.00 θεατές που γέμισαν τη "Wukesong Arena" έφυγαν από το γήπεδο άκρως ικανοποιημένοι με όσα είδαν από την Εθνική τους ομάδα. Αν θυμάστε την Κίνα από την εποχή του Γιόνας Καζλάουσκας και του Γιάο Μινγκ (ήταν στο γήπεδο παρέα με τον έτερο πρεσβευτή της διοργάνωσης, Ντιρκ Νοβίτσκι), με το αδιάκοπο transition game και τα συνεχόμενα τρίποντα (είχαν μόλις 1/10), βγάλτε την τελείως από το μυαλό σας, γιατί το μπάσκετ που παίζει πλέον έχει επιρροές και από έναν δικό μας άνθρωπο.

Ο συνεργάτης του Κινέζου ομοσπονδιακού προπονητή και head-coach των Beijings Ducks, Γιάννης Χριστόπουλος, έχει επηρεάσει πολύ την φιλοσοφία του παιχνιδιού των Κινέζων, που δίνουν πλέον μεγάλο βάρος στην άμυνα (είχε το καλύτερο παθητικό της 1ης μέρας, ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού σούταρε με 28,6%) και παίζουν ένα πολύ πιο σκεπτόμενο και ορθολογιστικό μπάσκετ. Το 70-55 απέναντι στους άτεχνους Ιβοριανούς (Ντ. Τόμπσον 7π. & 8ρ.), είχε την υπογραφή του 31χρονου Γιανλιάν Γι (19π. & 8ρ.) και του 21χρονου σέντερ (2,16) των Ρόκετς, Κι Ζου (12π., 6ρ. & 2κοψ.) κι έφερε τους διοργανωτές ένα βήμα πριν την πρόκριση στην 2η φάση.

Στο παιχνίδι που προηγήθηκε, η Πολωνία ισορρόπησε πολύ γρήγορα την αρχική κυριαρχία της Βενεζουέλας και έχοντας επιθετική πολυφωνία (5 διψήφιοι με καλύτερο όλων τον Σοκολόφσκι, που είχε 16π. & 9ρ.), έφτασε σχετικά εύκολα στη νίκη με 80-69. Η ομάδα του Αμερικανού Μάϊκ Τέϊλορ μπορεί να μην αποτελεί φόβητρο, αλλά επειδή έχει ταλέντο και επιδιώκει το παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο, αν υποτιμηθεί μπορεί να κάνει ζημιές. Αν είναι σοβαρή (γιατί εκεί υστερεί), θα τερματίσει πρώτη στον όμιλό της.

2ος όμιλος: Η Νιγηρία έχυσε την καρδάρα με το γάλα!

Το ξεκίνημα μπορεί να ήταν επιπόλαιο με βιαστικές και άμυαλες επιλογές για τους Νιγηριανούς, γεγονός που αξιοποίησαν άψογα οι παίκτες του Μπαζάρεβιτς. Η συνέχεια όμως, δεν πρόδιδε σε καμία περίπτωση ένα φινάλε που θα έβρισκε την πολύ μέτρια Ρωσία (καλύτερός της παίκτης ήταν ο Ντμίτρι Κουλάγκιν με 16π.) να πανηγυρίζει μία νίκη (82-77), που ουσιαστικά ισοδυναμεί με την μισή πρόκριση στους "16". Από το +11 οι Ρώσοι βρέθηκαν στο -8 (με 5'44" για το τέλος), αλλά από 'κει και πέρα οι πολύ αθλητικοί Αφρικανοί έκαναν ό,τι μπορούσαν (1/9 σουτ και 3 λάθη) για να χάσουν και φυσικά στο τέλος τα κατάφεραν!

Από τους χαμένους, που πρέπει τώρα να νικήσουν την Αργεντινή για να ελπίζουν, ξεχώρισε ο περυσινός "rookie" των Τίμπερφουλβς, Τζος Οκόγκι (18π. & 4ασ.), ενώ απογοήτευσε ο προ διετίας MVP του Final 4 της Πόλης, Έκπε Ούντοχ, που έμεινε χωρίς πόντο!

Στο ματς που ολοκλήρωσε την 1η αγωνιστική στο γήπεδο της πόλης Γουάν, o MVP της ACB, Νίκολας Λαπροβίτολα (17π.), ο πρωταθλητής Ισπανίας, Φακούντο Καμπάτσο (11π. & 6ασ. με 3/4 τριπ.) και ο βασικός point-guard της Μπασκόνια, Λούκα Βιντόθα (10π. & 4ασ.), έδειξαν ότι η Αργεντινή έχει πολύ μέλλον (και σ' αυτό το τουρνουά), ανεξάρτητα αν ο «γερόλυκος», Λουίς Σκόλα (15π. & 9ρ.) είναι ακόμη η μεγαλύτερή της απειλή μέσα στη ρακέτα. Από το 95-69 επί της Κορέας, κρατάω το 54,8% στα τρίποντα (με 17/31!!) και τον μονοψήφιο αριθμό λαθών (9)!

3ος όμιλος: Μια αυστηρά «λατινική» υπόθεση!

Στην πόλη Γκουανκτζού, που βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν μισής ώρας από την Φοσάν (1ος όμιλος) και την Ντονγκουάν (8ος όμιλος) στο νότιο κομμάτι της Κίνας, έγινε το ωραιότερο ματς της ημέρας. Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, το Ιράν του εκπληκτικού Χαντάντι (22π., 16ρ. & 5ασ.) προηγήθηκε με +19 και φάνηκε να «καθαρίζει» τη νίκη στο 37'50", παρ' ότι η διαφορά είχε πέσει στο +11. Στα τελευταία 130 δευτερόλεπτα, όμως, οι Πορτορικάνοι έφεραν τα πάνω... κάτω κι έκλεψαν μία νίκη (83-81) που ισοδυναμεί με την μισή πρόκριση (χρειάζεται άλλη μία επί της Τυνησίας)!

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Νταβίντ Χουέρτας (32π. & 4ασ. με 5/7 τριπ.), που πέτυχε τους 11 από τους 16 τελευταίους πόντους της ομάδας του κι έδειξε με τον πλέον πειστικό τρόπο γιατί το Πουέρτο-Ρίκο είναι μία ομάδα που δεν ποτέ δεν τα παρατά.

Στο ματς, που έκλεισε την αυλαία, η «ρόχα» μπήκε πολύ δυνατά στο 2ο μέρος και το επιμέρους 30-8 της 3ης περιόδου, διέλυσε τις όποιες υποψίες είχε δημιουργήσει το ντέρμπι του πρώτου ημιχρόνου (42-39).

Πέραν των συνήθων υπόπτων (Ρούμπιο 17π. & 9ασ., Γιουλ 16π. & 5ασ.), εξαιρετικές ήταν οι εντυπώσεις που άφησε ο μικρός αδελφός Χουάντσο Ερνανγκόμεζ (13π. & 8ρ. με 4/4 σουτ) των Ντένβερ Νάγκετς, ενώ το εκπληκτικό δεύτερο 20λεπτο της Ισπανίας, κατέγραψε τρομακτικά νούμερα σε τρίποντα (51,5% με 17/33), δίποντα (66,7% με 20/30) και σε αναλογία ασίστ/λαθών (31/11)!

Το τελικό 101-62 αδικεί την προσπάθεια της Τυνησίας, από την οποία ξεχώρισε ο Σαλάχ Μέζρι (15π., 7ρ. & 3ασ.).