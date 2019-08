Αργεντινή - Κορέα 95-69: Σκόλα - Καμπάτσο - Λαπροβίτολα την οδηγούν! (pics)

Η τριάδα - φωτιά της Αργεντινής έδωσε λύσεις από το τρίποντο και με πλουραλισμό στην επίθεση, επικράτησε εύκολα της Κορέας (95-69), στην πρεμιέρα της μεγάλης διοργάνωσης στην Κίνα.

Η ομάδα του Σανγκ Σιν Κιμ έβαλε δύσκολα στην «αλμπισελέστε» μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, καθώς μετά δεν μπορούσε να βρει απαντήσεις στο ρυθμό που είχαν βρει οι αντίπαλοί της.

Οι παίκτες του Σέρτζιο Ερνάντεζ ήταν καταιγιστικοί από τα 6.75μ, καθώς είχαν ποσοστό 55%.

Εντυπωσίασε ο Γκούνα Ρα για την Κορέα, καθώς είχε 31 πόντους και 15 ριμπάουντ!

Το ματς

Η Αργεντινή ξεκίνησε... καυτή από τα 6.75μ (9-4, 3'), αλλά η Κορέα το πάλεψε και με σερί πέρασε μπροστά (9-11, 6'). Ντελία και Καμπάτσο έδωσαν βοήθειες, για να πάρει η ομάδα τους διψήφια διαφορά (22-11, 10'). Ο Γκούνα Ρα βρήκε λύσεις για την Κορέα (26-20, 14'), αλλά η Αργεντινή συνέχιζε να εκτελεί από το τρίποντο (41-22, 17'), με τον Σεουνγκιούν Λι να μειώνει στο ημίχρονο (41-28, 20').

Ο Γκούνα Ρα ανέλαβε και πάλι δράση για την Κορέα (52-35, 22'), αλλά μετά από αρκετά λεπτά αστοχίας και για τις δύο ομάδες, ο Σκόλα με σερί πόντους και ο Καμπάτσο με τρίποντο έκαναν το 65-40 (28'), για να πάει ο Λαπροβίτολα την διαφορά στο +27 (71-44, 30'). Με δύο τρίποντα, ο νέος παίκτης της Ρεάλ έκανε το 82-48 (33') και η Αργεντινή δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στη νίκη (95-69).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Αργεντινή βρήκε ρυθμό και πήρα διαφορά από τα τρίποντα και ολοκλήρωσε το ματς με 55% από τα 6.75μ.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Σκόλα, Καμπάτσο και Λαπροβίτολα είχαν από 15, 11 και 17 πόντους, αντίστοιχα, με τον πρώτο να παίρνει 9 ριμπάουντ και ο δεύτερος 6 ασίστ. Μαζί συνολικά είχαν 11/19 τρίποντα, από τα 17/31.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Ντεκ είχε 12 πόντους και ο Βιλντόζα 10.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Τζουνιόνγκ Τσόι είχε 0/3 σουτ σε 21:44, ενώ αρκετοί Κορεάτες δεν έδωσαν λύσεις επιθετικά.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Από τη στιγμή που η Κορέα βρέθηκε μπροστά στο πρώτο δεκάλεπτο, η Αργεντινή αντέδρασε και «ξέσπασε».

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Αργεντινή το διάστημα που μπλόκαρε στην τρίτη περίοδο, η Κορέα το τρίποντο (8/23).

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Καμπάτσο on... fire!

That @facucampazzo guy has no remorse. @cabboficial is off to the races in the #FIBAWC!

https://t.co/U6RPjwM4Dr#ARGKOR #ArgentinaGotGame pic.twitter.com/eDXpaJxolp

— Basketball World Cup (@FIBAWC) August 31, 2019