Πουέρτο Ρίκο: Τα... όργια του clutch Χουέρτας και η 32άρα! (pic & vid)

Μια φοβερή παράσταση χάρισε ο Χουέρτας του Πουέρτο Ρίκο στους λάτρεις του μπάσκετ.

Ο παίκτης των Πορτορικάνων... εκτέλεσε το Ιράν με τους 32 πόντους του και τα 2 τεράστια τρίποντα στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ισοφάρισε σε 75-75 στα 45 δευτερόλεπτα, ενώ έβαλε μπροστά την ομάδα του με νέο τρίποντο για το 78-81, 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Οι Ιρανοί απάντησαν, όμως ο Μοχίκα χάρισε τη νίκη στην ομάδα του

Στα δύσκολα ο Χουέρτας κράτησε όρθια την ομάδα του, ενώ είχε 34 στην αξιολόγηση.

THAT'S HOW YOU TIP-OFF THE #FIBAWC ABSOLUTE MADNESS #IRIPUR #PuertoRicoGotGame @fbpur

— Basketball World Cup (@FIBAWC) August 31, 2019