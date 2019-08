Λαντέιλ: «Τα σχέδιά μας στο Παγκόσμιο φτάνουν μέχρι τον τελικό» (pic)

Ο Αυστραλός παίκτης της Ζάλγκιρις Κάουνας είπε ότι «περιμένουμε να επιστρέψουμε σπίτι με ένα μετάλλιο. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση πάνω μας. Όμως όλοι συμφωνούν ότι έχουμε την ομάδα για να τα καταφέρουμε. Ελπίζω να φτάσουμε μέχρι και το ματς για τη διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου. Αυτό είναι το σχέδιο!»

Η Αυστραλία βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Λιθουανία, τον Καναδά και τη Σενεγάλη και τη πρόκριση στην επόμενη φάση θα πάρουν οι δύο πρώτες ομάδες.

Jock Landale had some nice words on Australian National Team culture: „We play tough & together. We have this grit & grind nature. It was the way they raised us. We’ve been playing together for a 1,5 month & it feels like we’re playing together for a year.“ (1/2)

