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ΑρχικήΜπάσκετΠαγκόσμιο Κύπελλο 2019Ελλάδα

Τα κλικς από την προπόνηση της Εθνικής (pic)

Τα κλικς από την προπόνηση της Εθνικής (pic)

Τα κλικς από την προπόνηση της Εθνικής (pic)

H Eθνική μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου κόντρα στο Μαυροβούνιο (1/9, 15:00) και έκανε σήμερα την προπόνηση της. Δείτε κλικς από την προπόνηση.

Πλησιάζει το τζάμπολ για την Εθνική μας στο Παγκόσμιο.

Η Ελλάδα προπονήθηκε και σήμερα, αφού την Κυριακή 1/9 (15:00) θα κοντραριστέι με το Μαυροβούνιο.

Δείτε κλικς από την προπόνηση.

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