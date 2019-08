Ο Τζιαμπάολο Ρίτσι και ο Μπράιαν Σακέτι είναι αυτοί που δεν θα πάρουν μέρος στο World Cup, αφού «κόπηκαν» από το ρόστερ.

Ο Μέο Σακέτι θα έχει στην διάθεσή του τους εξής 12: Ντέλα Βάλε, Μπελινέλι, Τζεντίλε, Μπιλίγκα, Βιτάλι, Γκαλινάρι, Χάκετ, Φιλόι, Μπρουκς, Τεσιτόρι και Αμπάς, Ντατόμε.

Η Ιταλία είναι στον 4ο όμιλο μαζί με Ανγκόλα, Φιλιππίνες και Σερβία.

Solo grazie. Per il prezioso contributo in questo lungo raduno. Per la bomba di Brian con la Lituania, per la partita di Pippo a Varese. @BrianSacchetti, @giamp_pippo e tutti quelli che ci hanno aiutato ad essere qui al Mondiale. GRAZIE

.#Italbasket #NothingButAzzurri #FIBAWC pic.twitter.com/xyRRqvvXMn

— Italbasket (@Italbasket) August 29, 2019