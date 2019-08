Στην αποστολή βρίσκονται οι: Καλνιέτις, Λεκαβίτσιους, Γκριγκόνις, Σεϊμπούτις, Γκιεντράιτις, Κουζμίνσκας, Ουλάνοβας, Μπουτκεβίτσιους, Σαμπόνις, Ματσιούλις, Βαλαντσιούνας, Γιανκούνας.

Γκέμπεν και Γιαναβίτσιους ήταν αυτοί που «κόπηκαν» από το ρόστερ.

Η Λιθουανία βρίσκεται στον 8ο όμιλο με Καναδά, Σενεγάλη και Αυστραλία.

Final Lithuania NT roster for the FIBA World Cup:

Kalnietis-Lekavicius

Grigonis-Seibutis-Giedraitis

Kuzminskas-Ulanovas-Butkevicius

Sabonis-Maciulis

Valanciunas-Jankunas

Martinas Geben and Zygimantas Janavicius were last cuts.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) August 27, 2019