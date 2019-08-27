ΑρχικήΜπάσκετΠαγκόσμιο Κύπελλο 2019Ιαπωνία

Ιαπωνία: Ξεχωρίζουν Χατσιμούρα και Ουατανάμπε στην 12άδα για το Παγκόσμιο (pic)

Ιαπωνία: Ξεχωρίζουν Χατσιμούρα και Ουατανάμπε στην 12άδα για το Παγκόσμιο (pic)

Ιαπωνία: Ξεχωρίζουν Χατσιμούρα και Ουατανάμπε στην 12άδα για το Παγκόσμιο (pic)

Ο προπονητής της Ιαπωνίας, Julio Lamas, κατέληξε στους 12 παίκτες που θα εκπροσωπήσουν την χώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Φυσικά οι δύο ΝΒΑers Ρούι Χατσιμούα (Ουίζαρντς) και Γιούτα Ουατανάμπε (Γκρίζλις) ξεχωρίζουν ανάμεσα στα ονόματα.

Οι παίκτες που θα συνεχίσουν στην Κίνα είναι οι: Seiya Ando, Makoto Hiejima, Ryusei Shinoyama, Rui Hachimura, Kosuke Takeuchi, Yuta Watanabe, Shuto Ando, Joji Takeuchi, Yudai Baba, Nicholas Fazekas,  Daiki Tanaka και Avi Koki Schafer.

Από την εθνική «κόπηκαν» οι: Leo Vendrame, Atsuya Ota,Hugh Hogland-Watanabe και Tenketsu Harimoto.

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