Φυσικά οι δύο ΝΒΑers Ρούι Χατσιμούα (Ουίζαρντς) και Γιούτα Ουατανάμπε (Γκρίζλις) ξεχωρίζουν ανάμεσα στα ονόματα.
Οι παίκτες που θα συνεχίσουν στην Κίνα είναι οι: Seiya Ando, Makoto Hiejima, Ryusei Shinoyama, Rui Hachimura, Kosuke Takeuchi, Yuta Watanabe, Shuto Ando, Joji Takeuchi, Yudai Baba, Nicholas Fazekas, Daiki Tanaka και Avi Koki Schafer.
Από την εθνική «κόπηκαν» οι: Leo Vendrame, Atsuya Ota,Hugh Hogland-Watanabe και Tenketsu Harimoto.
FIBA Basketball World Cup 2019
日本代表
#3 安藤誓哉
#6 比江島慎
#7 篠山竜青
#8 八村塁
#10 竹内公輔
#12 渡邊雄太
#13 安藤周人
#15 竹内譲次
#18 馬場雄大
#22 ファジーカス ニック
#24 田中大貴
#32 シェーファー アヴィ 幸樹#FIBAWC#JapanGotGame#AkatsukiFive #日本一丸 pic.twitter.com/nkiCqMK7EC
— 日本バスケットボール協会(JBA) (@JAPANBASKETBALL) August 27, 2019