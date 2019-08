Η αντίπαλος της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο κέρδισε τις εντυπώσεις με την νίκη επί των Ιταλών.

Για τη «σκουάντρα ατζούρα», ο Γκαλινάρι είχε 22 πόντους, ο Μπελινέλι 19 και ο Τζεντίλε 17.

Τα δεκάλεπτα: 14-26, 37-46, 61-64, 82-88.

Ιταλία (Σακέτι): Ντέλα Βάλε 4, Μπελινέλι 19 (2), Τζεντίλε 17 (7/14 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3/4 βολές), Μπιλίγκα 2, Βιτάλι 2, Γκαλινάρι 22 (7/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/9 βολές), Φιλόι 3, Μπρουκς 8 (8 ριμπάουντ), Αμπάς 3, Ντατόμε 2.

Νέα Ζηλανδία (Χενάρε): Γουέμπστερ Τ. 8, Ντιλέινι 5, Ίλι, Γουέμπστερ Κ. 21 (4/9 τρίποντα), Άμπερκρομπι 8 (2), Λο 6 (2), Σμιθ - Μίλνερ 6 (2), Νγκατάι 8 (2), Ράσμπατς 11 (3), Πλέτζερ 4, Φότου 11 (6 ριμπάουντ).

That is how to finish a #FIBAWC prep! #TallBlacks win over Italy 88 to 82 in the third game in three days of the Four Nations Tournament. A team effort showing what happens when TBs basketball finds its groove. Now onto Nanjing. Next up, Brazil in the World Cup! #TuKaha

— Tall Blacks (@TallBlacks) August 26, 2019