Φανατικός θαυμαστής του Μίτσελ στο Σίδνεϊ, ντυμένος... Spiderman! (vid)

Η... αράχνη αποτελεί το παρατσούκλι και το σήμα κατατεθέν του γκαρντ της Γιούτα Τζαζ και ένας πιτσιρικάς φρόντισε να «κεντρίσει» το ενδιαφέρον του! Πριν από το παιχνίδι ΗΠΑ-Καναδάς στο Σίνδεϊ, εμφανίστηκε ντυμένος όπως ο ήρωας της Marvel και φυσικά δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητος από τον Μίτσελ! Εκτός του ότι φωτογραφήθηκε μαζί του και του έδωσε αυτόγραφο, τον έβαλε να τον βοηθήσει και στο «ζέσταμά» του!

“You’re gonna rebound for me, is that cool?” - @spidadmitchell



