Μπακς για Γιάννη: «Η Dream Team έδινε επίσης αυτόγραφα σε αντιπάλους»! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι η απόλυτη ατραξιόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποτελώντας πόλο έλξης για τους Κινέζους φιλάθλους και τα μέλη των υπόλοιπων αποστολών που έχουν την ευκαιρία να δουν live τον MVP του ΝΒΑ!

Χθες ήταν η σειρά των Ιορδανών να ζητήσουν φωτογραφίες με τον Greek Freak, ο οποίος πόζαρε μαζί τους και υπέγραψε αυτόγραφα! Ό,τι δηλαδή έκαναν οι αντίπαλοι της μιας και μοναδικής Dream Team του Τζόρνταν, του Μάτζικ, του Μπερντ και των υπόλοιπων σούπερ σταρ του ΝΒΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης.

«Θυμηθείτε το 1992, όταν η Dream Team έβγαζε φωτογραφίες και υπέγραφε αυτόγραφα στους αντιπλαλους έπειτα από τους αγώνες...» ήταν το μήνυμα των Μπακς στο Twitter.

Remember in 1992, when The Dream Team would take photos and sign autographs for their opponents after the game... pic.twitter.com/pbfzUuOD4T

