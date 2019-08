Ασύλληπτη πάσα ο Γιόκιτς, τρομερό κάρφωμα ο Μιλουτίνοφ (vid)

Η Σερβία έχει στην 12άδα τέσσερα σέντερ κι έτσι αναγκαστικά ο Σάσα Τζόρτζεβιτς χρησιμοποιεί κάποιες διαστήματα τον Γιόκιτς στη θέση «4».

Στο φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία (έλειπαν Λούτσιτς και Μπιέλιτσα) έπαιξε αρκετή ώρα με δύο σέντερ.

Δείτε τη φάση που ο Γιόκοτς πάσαρε χωρίς να βλέπει στον Μιλουτίνοφ και ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού κάρφωσε εντυπωσιακά κερδίζοντας και το φάουλ.

Something to watch in China whether you root for Serbs (I do) or not. Nikola Jokic plus additional center. Here he feeds Nikola Milutinov. He fed Boban Marjanovic in this game too. Djordjevic can use this thing at #FIBAWC more often than you think.pic.twitter.com/jv7tWMv7zJ

