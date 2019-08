Ο Μαριάνοβιτς παίζει μπάσκετ με... το ένα χέρι (vid)

Ο θηριώδης σέντερ των Μάβερικς δύσκολα μπορεί να χάσει τη μπάλα όταν ποστάρει.

Τα χέρια του είναι τόσο μεγάλα που δύσκολα τον φτάνει ο παίκτης που τον μαρκάρει.

Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς στο φιλικό με αντίπαλο τη Νέα Ζηλανδία «γράπωσε» τη μπάλα με το χέρι του και αφού δεν βρήκε πάσα, εκτέλεσε ο ίδιος χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το αριστερό του χέρι.

"I can change the world with my own one hand" - Boban Marjanovic#FIBAWC#MondialiTipo pic.twitter.com/h4PPbN5Qov

— Marco A. Munno (@MarcoAMunno) August 25, 2019