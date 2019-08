Λιθουανία: Επιστρέφει στη δράση ο Σαμπόνις (pic)

Ο 23χρονος παίκτης της Λιθουανίας, μαζί με τον Μάριους Γκριγκόνις, τέθηκαν νοκ άουτ από το φιλικό με την Νότιο Κορέα, λόγω τροφικής δηλητηρίασης.

Πλέον, εκείνος είναι έτοιμος να πατήσει παρκέ, αφού προπονήθηκε και θα ενισχύσει την «Λιέτουβα» στο ματς με την Ανγκόλα.

Όσο για τον συμπαίκτη του, είναι καλύτερα, αλλά όχι σε θέση να αγωνιστεί ακόμα.

Correction: Domantas Sabonis didn't go to the hospital after food poisoning before the game vs South Korea, only Marius Grigonis did. Sabonis now feels better, participated in the morning practice session and might play vs Angola on Sunday, sources told.

