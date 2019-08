Εθνική: Γεμάτο το γήπεδο στη Σουτσόου κι αποθέωση για Γιάννη! (pic & vid)

Ο κόσμος στη Σουτσόου γέμισε το γήπεδο για την αναμέτρηση της Εθνικής μας Ομάδας με την Ιορδανία.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης της «επίσημης αγαπημένης», οι φίλαθλοι αποθέωθαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Sound [ON]

Standing ovation for ⁦@Giannis_An34⁩ in the warm up of the first game of ⁦@HellenicBF⁩ in China

Greek Freak is THE super star of ⁦@FIBAWC⁩ #HellasBasketball #HellasGotGame #Antetokounmpo #GoBucks #fearthedeer #FIBAWC pic.twitter.com/bw4GbjfPZC

— Stefanos Marolachakis (@marolas30) August 24, 2019