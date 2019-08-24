Η 12άδα του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο προπονητής Mehran Shahintab κατέληξε τους εξής παίκτες: Hamed Haddadi, Mohammad Hassanzadeh, Hamed Hosseinzadeh, Mohammad Jamshidijafarabadi, Samad Nikkhah Bahrami, Sajjao Mashayekhi, Rasoul Mozafarivanani, Meisam Mirzaeitalarposhti, Michael Rostampour, Behnam Yakhchalidehkordi, Arman Zangeneh και Aaron Geramipoor.
Το Ιράν αντιμετωπίζει το Πουέρτο Ρίκο, την Ισπανία και την Τυνησία στον Γ' Όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Final roster #iranbasketball #iran #FIBAWC #FIBAWC2019 #fiba pic.twitter.com/mZJL9sNV5P
— iranbasketball (@iranbasketball) August 23, 2019