«Διαπραγματεύονται Μπολόνια - Τζεντίλε» (pics)

Όπως αναφέρει το «Sportando», η ιταλική ομάδα έχει προσφέρει συμβόλαιο για 1+2 χρόνια στον 26χρονο φόργουορντ, αλλά μέσα σε αυτό υπάρχουν αρκετοί όροι που θα πρέπει να αποδεχθεί.

Σημειώνεται πως οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις, αλλά ο Τζεντίλε αναμένεται να πάρει την οριστική του απόφαση μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, στο οποίο συμμετέχει με την εθνική Ιταλίας.

Virtus Bologna has offered Alessandro Gentile a 1+2 contract, a source told @Sportando.

The offers contains a lot of clauses that the player has to accept.

Negotiations are ongoing

— Emiliano Carchia (@Carchia) August 22, 2019