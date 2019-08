Μπορεί τα... παρατράγουδα να έκαναν την εμφάνισή τους στο «Melburn Stadium», ωστόσο το θέαμα ήταν απολαυστικό.

Οι ΗΠΑ, των οποίων η αξία έχει αμφισβητηθεί μετά την αποχώρηση των All-Stars, έδειξε σε τρομερή κατάσταση κόντρα στην αξιόλογη Αυστραλία κι επικράτησε με 102-86.

Το παιχνίδι στα πρώτα δύο δεκάλεπτα ήταν πολύ δυνατό, αλλά στην τρίτη περίοδο οι παίκτες του Γκρεγκ Πόποβιτς πήραν τον έλεγχο του ματς.

Ο Κέμπα Ουόκερ ήταν πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, ενώ ο Μάιλς Τέρνερ έκανε double double με 15 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Κάιλ Κούζμα πρόσθεσε 12 πόντους, ο Ντόνοβαν Μίτσελ 13 και οι Τζέιλεν Μπράουν και Τζέισον Τέιτουμ μέτρησαν 11 έκαστος.

Για τους «Boomers», ο Πάτι Μιλς είχε 19 πόντους, όπως και ο Κρις Γκούλντινγκ. Ο Τζοκ Λαντέιλ και ο Μάθιου Ντελαβεντόβα είχαν από 10 πόντους ο καθένας.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 44-43, 76-61, 102-86.

HT | 43 - 44 | @Patty_Mills (13 pts) finishes the half with a triple to bring the Boomers back within one!@ChrisGoulding43 is feeling right at home in @Melbourne with 10 pts and 4 boards!#BoomersUSA #GoBoomers pic.twitter.com/wyy7eR44Xd — Basketball Australia (@BasketballAus) August 22, 2019

Jayson Tatum lobs it up for the Jaylen Brown throw-down! #USABMNT pic.twitter.com/EYwLOM8L4H — NBA (@NBA) August 22, 2019