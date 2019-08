Ο Μπλάτσε στους... πρώτους έξι των Φιλιππίνων (vid)

Οι Φιλιππίνες συμμετέχουν στον Δ' όμιλο μαζί με τη Σερβία, την Ιταλία και την Ανγκόλα και ο κόουτς Γκουϊάο μπορεί να υπολογίζει στους:

Μαρ Φαγιάρδο

Τρόι Ροσάριο

Ρότζερ Πογκόι

Αντράι Μπλάτσε

Γκέιμπ Νόργουντ

Τζαπέθ Αγκιλάρ

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι επόμενοι έξι παίκτες που θα στελεχώσουν τη 12άδα.

Από την πλευρά του, ο Μπλάτσε έχει καταγράψει 564 συμμετοχές στη regular season του ΝΒΑ με τους Ουίζαρντς και τους Νετς, μετρώντας 10.1 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κι από το 2014 αγωνίζεται με την εθνική ομάδα μπάσκετ των Φιλιππίνων ως νατουραλιζέ.

Who are the shoo-ins for the 12-man lineup for the FIBA World Cup? National team head coach Yeng Guiao reveals 6 players:

June Mar Fajardo

Troy Rosario

RR Pogoy

Andray Blatche

Gabe Norwood

Japeth Aguilar pic.twitter.com/NYQ3xRT50i

