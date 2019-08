Ο Κόρεϊ Τζόζεφ δε θα αγωνιστεί στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, κάτι το οποίο αναμένεται να πάρει και επίσημο χαρακτήρα τις επόμενες ώρες.

Ο γκαρντ των Ράπτορς αποφάσισε να μην αγωνιστεί κι έτσι ο Καναδάς μετρά μία ακόμη σημαντική απώλεια.

NBA source tells me Cory Joseph will NOT play for Canada at the World Cup. Middle of the night in Australia so Canada Basketball comment a few hours away

— Doug Smith: Raptors (@SmithRaps) August 20, 2019