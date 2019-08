Ο Σμαρτ σκόραρε ξαπλωμένος από το κέντρο (vid)

Λίγο πριν αναχωρήσει η Team USA για την Αυστραλία, ο Μάρκους Σμαρτ αποχαιρέτησε το προπονητικό κέντρο στην Καλιφόρνια με ένα ακόμη trick shot.

Ο γκαρντ των Σέλτικς ξάπλωσε ανάσκελα στο κέντρο του γηπέδου και κατάφερε να ευστοχήσει.

Οι συγκρίσεις με τον Φακούντο Καμπάτσο είναι αναπόφευκτες...

Hey @cabboficial , I'm sure there is a @facucampazzo version on the archive... @usabasketball's @smart_MS3 laying down from half court #USAGotGame #ArgentinaGotGame

@LiveBballTV pic.twitter.com/MsNNqc0vOE

— Basketball World Cup (@FIBAWC) August 20, 2019