Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ έχει στρέψει τα βλέμματα πάνω του με την εμφάνιση που κάνει κόντρα στην ομάδα του Ουφούκ Σαρίτσα.

Ο Τζεντίλε, που έχει προς το παρόν 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα στο ματς με την Τουρκία, έχει προσφέρει και ωραίες φάσεις, όπως το παρακάτω κάρφωμα!

Alessandro Gentile takes the feed and finishes strong with two hands for @italbasket ! ⁣

⁣#FIBAWC #ItaliaGotGame pic.twitter.com/yZ8PcRSNfc

— Basketball World Cup (@FIBAWC) August 18, 2019