Αμέτρητες είναι οι απουσίες για την Team USA, η οποία σίγουρα θα κατέβαινε με άλλη σύνθεση στο Παγκόσμιο, αν ήταν οι κορυφαίοι παίκτες διαθέσιμοι.

Με αφορμή αυτό, ο Μάριο Χεζόνια τρόλαρε τις ΗΠΑ, αναφέροντας πως δεν θα του προκαλούσε έκπληξη αν αποχωρούσε και ο Πόποβιτς.

Wouldn’t be surprised anymore even if Coach Pop withdraws.

