Τeam USA: Πριν από Κίνα, το πρόγραμμα έχει Αυστραλία (pics)

Αντίστροφα μετρά για την έναρξη του Παγκοσμίου η Team USA.

Πριν φτάσει στην Ασία για τη μεγάλη διοργάνωση, έκανε μια στάση στην Μελβούρνη της Αυστραλίας. Εκεί θα συνεχίσει την προετοιμασία για να εμφανιστεί πανέτοιμη στο Παγκόσμιο και να δικαιώσει όσους την έχουν χρίσει φαβορί για το χρυσό.

Oι 13 που συνεχίζουν

Point Guards: Κέμπα , Ουάιτ

Shooting Guards: Μίτσελ, Μπράουν, Σμαρτ, Χάρις*

Small Forwards: Μίντλετον, Τέιτουμ, Μπαρνς*

Power Forwards: Κούζμα

Centers: Τέρνερ, Λόπεζ, Πλάμλι

Δείτε φωτογραφίες από την πτήση της Team USA

Heading out for more #FIBAWC prep... next stop: Melbourne, Australia! #USABMNT #USAGotGame pic.twitter.com/9i7PuWLoLw

— NBA (@NBA) August 18, 2019