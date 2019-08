Με Σμαρτ στην Κίνα η Team USA (pic)

Ασυνήθιστο να βλέπουμε μια ευχάριστη είδηση για την Τeam USA τον τελευταίο καιρό, αφού η ομάδα του Πόποβιτς δεν σταματά να μετρά απώλειες.

Πάντως στην περίπτωση του Μάρκους Σμαρτ στάθηκε τυχερή.

Ο κορυφαίος αμυντικός των Σέλτικς ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στη γάμπα και είχε μείνει εκτός προπονήσεων, όμως πλέον είναι διαθέσιμος και όπως όλα δείχνουν θα είναι στην 12άδα των ΗΠΑ.

Μετά την αποχώρηση των Φοξ και Λάουρι στα γκαρντ, η Team USA είχε ανάγκη τον Σμαρτ.

As they prepare to leave the country today, Team USA gets one roster boost to counter the unexpected departure of De'Aaron Fox: Marcus Smart, I'm told, has been cleared to make a full return to the court from the calf injury that has sidelined him for the past week-plus

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 17, 2019