Ιταλία: Δεν παίζουν οι Χάκετ-Ντατόμε με Τουρκία (pic)

Χωρίς τους Ντάνιελ Χάκετ και Τζίτζι Ντατόμε θα παίξει η Ιταλία κόντρα στην Τουρκία (18:00) στο τουρνουά Ακρόπολις.

Ο γκαρντ της ΤΣΣΚΑ έχει θέμα με το στομάχι του, ενώ ο παίκτης της Φενέρ θα είναι στην αποστολή, αλλά δεν θα παίξει.

Ο Γκαλινάρι δεν θα παίξει καθόλου στο τουρνουά και θέλει να είναι έτοιμος για το Παγκόσμιο.

Italia-Serbia tra meno di due ore. Non ci sarà Hackett, colpito poco fa da malessere intestinale. Out anche Gallinari e Aradori. Nei 12 Datome (non è previsto minutaggio per lui). Palla a due alle 17 italiane. Diretta @SkySport #Italbasket #NothingButAzzurri pic.twitter.com/HAgh2BOTeM

