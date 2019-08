Όπως υποστηρίζει η «La Gazzetta dello Sport», ο 65χρονος προπονητής της Ιταλίας ενημέρωσε το πρωί του Σαββάτου (17/08) τον παίκτη του, που υπήρξε αρχηγός της ομάδας στην διάρκεια των προκριματικών για το Παγκόσμιο, πως δεν τον υπολογίζει για τη μεγάλη διοργάνωση της Κίνας.

Αυτό ήταν κάτι που δυσαρέστησε τον 30χρονο γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος δεν πήγε στο meeting που έκανε η ομάδα ενόψει του αγώνα με την Σερβία (17/08, 18:00) για το τουρνουά «Ακρόπολις Eurobank» κι εξέφρασε την επιθυμία του να φύγει από την Αθήνα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ιταλικής ομοσπονδίας, ο Αραντόρι θα αναχωρήσει αύριο (18/08) από την Ελλάδα για την χώρα του.

Pietro Aradori non parteciperà, per scelta tecnica, alla FIBA World Cup 2019. Il CT Meo Sacchetti lo ha comunicato questa mattina all’Azzurro, che è stato autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. #Italbasket #NothingButAzzurri pic.twitter.com/MQll00oZ9D

