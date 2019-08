Γιούντο: «Φτάνει το Παγκόσμιο και δεν έχουμε λεφτά για προετοιμασία, ταξίδια και διατροφή στη Νιγηρία» (pic)

Ο 32χρονος σέντερ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αγαπητέ κόσμε του Αθλητισμού

Με δύο εβδομάδες να απομένουν για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η Επιτροπή Αθλητισμού της Νιγηρίας αρνείται να διαθέσει λεφτά για την προετοιμασία, τα ταξίδια και τη διατροφή. Έχουμε μια ιδιαίτερη ομάδα και πιθανώς την καλύτερη μέχρι τώρα. Ελπίζω αυτό να λυθεί σύντομα.

Ωστόσο, δεν είμαι έκπληκτος,

Έκπε».

Dear Sports World

With two weeks before the FIBAWC, The Nigerian Sports Commission refuses to release the money allocated to us for training, travel, and food! We have a special team and possibly the best yet. I hope this gets resolved soon...

Not Surprised Tho

Ekpe

— Ekpe Udoh (@EkpeUdoh) August 16, 2019