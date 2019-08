Μπορεί άπαντες να τον περίμεναν πίσω μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο φιλικό με την Νιγηρία και του άφησε ένα πρησμένο γόνατο, ωστόσο ο ίδιος δεν θα επιστρέψει.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του «ESPN», ο Κέλι Ολίνικ δεν θα ενισχύσει τελικά τον Καναδά στο World Cup της Κίνας.

Ο 28χρονος φόργουορντ/σέντερ των Χιτ αναμένεται να είναι έτοιμος για... δράση με την έναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ.

After suffering a knee injury in competition last week, Miami Heat F Kelly Olynyk will be unable to compete for Canada in the FIBA World Cup, source tells ESPN. Olynyk is expected to be ready for the start of the NBA season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 13, 2019