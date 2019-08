Ο Νικολό Μέλι χάνει το Παγκόσμιο της Κίνας

Ο Νικολό Μέλι δεν κατάφερε να ξεπεράσει πρόβλημα τραυματισμού και η ιταλική ομοσπονδία ενημέρωση πως «κόπηκε» από τη συνέχεια της προετοιμασίας.

Ο Μέλι υποβλήθηκε στις 27 Ιουνίου σε έναν καθαρισμό του γόνατός, αλλά τελικά δε θα προλάβει το τουρνουά.

Ο φόργουορντ των Πέλικανς δε θα δώσει το παρών στα γήπεδα της Κίνας, κάτι το οποίο ζημιώνει αρκετά την ομάδα του Σακέτι.

Η Ιταλία δίνει αύριο (14/08) φιλικό με τη Βενεζουέλα στη Ρώμη και ακολούθως θα έρθει στην Αθήνα για το «Ακρόπολις»

.@NikMelli non parteciperà alla @FIBAWC. L’atleta, operatosi al ginocchio il 27/06, non riuscirà a recuperare in tempo per aggregarsi alla squadra. https://t.co/LAbTCvRwp9 Azzurri da oggi a Roma. Domani scrimmage vs Venezuela. Dal 15/08 in Grecia #Italbasket #NothingButAzzurri pic.twitter.com/nA1rs1VPwA

— Italbasket (@Italbasket) August 13, 2019