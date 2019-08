Το τουρνουά στο Ηράκλειο ήταν άψογο εξυπηρετώντας τις αποστολές σε απόλυτο βαθμό.

Ο Κώστας Σλούκας θέλησε να ευχαριστήσει τους διοργανωτές για όλα όσα έκαναν για τους παίκτες.

Thank you Irakleio for the hospitality for the "1st Aegean Tournament"!!!

Next stop Athens and “Acropolis Tournament”. #FIBAWC #HellasGotGame #HellasBasketball @FIBA @FIBAWC pic.twitter.com/ZeYDvVg51P

— Kostas Sloukas (@kos_slou) August 13, 2019