Γέμισε τανκς η Σενζέν, πόλη που θα παίξει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο (vids)

Η Εθνική ομάδα στην δεύτερη φάση του παγκοσμίου Κυπέλλου θα αγωνιστεί στην πόλη Σενζέν, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά εκεί.

Η πόλη θυμίζει εμπόλεμη ζώνη αφού τα τανκς και λοιπές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί σε διάφορα σημεία της.

Ο στρατός έχει εγκατασταθεί στην περιοχή ως επίδειξη δύναμης προς τους διαδηλωτές του Χονγκ Κονγκ το οποίο απέχει μόλις 25 χιλιόμετρα, οι οποίοι έχουν παραλύσει εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες τις εναέριες και επίγειες συγκοινωνίες του κρατιδίου λόγω των επαναλαμβανόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων.

Πριν λίγες μέρες υπήρξε κατάληψη του αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ και όλες οι πτήσεις ματαιώθηκαν ενώ από τις αρχές του καλοκαιριού έχουν συλληφθεί περισσότερα από 400 άτομα.

Η Διεθνής Ομοσπονδία είναι ενήμερη για όσα συμβαίνουν και ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρει γενναίες αποφάσεις προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των αποστολών και των δημοσιογράφων.

Another clear capture of a Chinese military column entering the #Shenzhen Bay Sports Centre, pinpointing this location as a potential military operation HQ, just 25km from #HongKong. #China #HongKongProtests #Democracy pic.twitter.com/34hODVgwbq — Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) August 12, 2019