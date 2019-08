Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 19 πόντους πρωταγωνίστησε στη νίκη επί του Ιράν.

Η Διεθνής Ομοσπονδία με τη βοήθεια βίντεο μας θυμίζει τα τρία εντυπωσιακά καρφώματα του MVP του NBA.

.@giannis_an34 has 3 crazy dunks on his way to 19 points to lead @HellenicBF past Iran 88-58 on Sunday in another #FIBAWC tune up! #HellasGotGame pic.twitter.com/THy28KuIJz

— Basketball World Cup (@FIBAWC) August 12, 2019