Παίκτες από την G League μάζεψε η Team USA για βοήθεια στην προπόνηση (pics)

Ο Τζεφ Βαν Γκάντι καθοδήγησε ένα γκρουπ παικτών στα προκριματικά του παγκοσμίου Κυπέλλου και λόγω των απουσιών της Team USA, τους φώναξε ξανά.

Η ομοσπονδία των ΗΠΑ κάλεσε τους ίδιους παίκτες να βρεθούν στην προετοιμασία ώστε να βοηθήσουν τους 16 παίκτες με τους οποίους έχει μείνει ο Γκρεγκ Πόποβιτς.

Οι παίκτες της G League με προπονητή τον Βαν Γκάντι θα παίξουν κάποια «διπλά» με την Team USA το επόμενο τριήμερο.

Source: USA Basketball has assembled a group of G League and fringe NBA players, deemed the LA Select Team, to scrimmage over the next three days versus the 16 NBA players vying to make the World Cup Team. The "LA Select Team" will be coached by Jeff Van Gundy.

