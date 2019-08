Τα highlights του Ιάπωνα NBAer, Χατσιμούρα (vid)

Με 13/17 σουτ και 35 πόντους, ο παίκτης των Ουίζαρντς έδειξε μέρος των ικανοτήτων του σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Νέα Ζηλανδία.

Ο Ρούι Χατσιμούρα ήταν απολαυστικός και η FIBA δημιούργησε βίντεο με ορισμένα από όσα έκανε νωρίτερα στο παρκέ.

.@Rui_8mura drops 35 points on 13-of-17 shooting to lead @japanbasketball past the @TallBlacks 99-89 in their #FIBAWC preparation game!

August 12, 2019