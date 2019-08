Επέστρεψε με τόμαχοκ - κάρφωμα ο Γιόκιτς! (vids)

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς είδε τον Μίλος Τεόντοσιτς να αποχωρεί τραυματίας κατά τη διάρκεια του φιλικού με τη Λιθουανία στην κατάμεστη Stark Arena, εκεί όπου η Σερβία επικράτησε με 72-68 στον τελευταίο αγώνα μπροστά στον κόσμο της πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν η ατραξιόν του αγώνα, αφού ο Σέρβος σέντερ των Νάγκετς και μέλος της καλύτερης πεντάδας του ΝΒΑ επέστρεψε στην εθνική έπειτα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.

Δείτε τα δυο εντυπωσιακά καρφώματα του Γιόκιτς κόντρα στους Λιθουανούς

Jokic takes the lead for Serbia on a tomahawk jam after causing the steal pic.twitter.com/28dorVzK8q — The Render (@TheRenderNBA) August 10, 2019