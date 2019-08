Team USA: Κέμπα και Μίτσελ το βασικό δίδυμο στα γκαρντ! (pic & vid)

Συνεχίζει την προετοιμασία της για το Παγκόσμιο η Team USA.

Σύμφωνα με το ΝΒΑ.COM το βασικό δίδυμο στα γκαρντ θα αποτελείται από τους Κέμπα Ουόκερ και Ντόνοβαν Μίτσελ.

Οι δυο τους έχουν εντυπωσιάσει στο camp των ΗΠΑ.

Δείτε μια όμορφη συνεργασία των 2 επιθετικών όπλων του Πόποβιτς

My favorite clip from today's @usabasketball scrimmage: a perfect lob from @KembaWalker and a thunderous throw down by Donovan Mitchell (@spidadmitchell) #Jazz #Celtics #TeamUSA pic.twitter.com/oyazK3jQVu

— Mike Lefko (@MikeLefko) August 8, 2019