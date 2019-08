Έκανε χαρούμενους 2 πιτσιρικάδες ο Ντόνοβαν Μίτσελ μετά το τέλος του διπλού της Team USA.

Ο παίκτης των Τζαζ χάρισε τα παπούτσια του και τα αγόρια, τρελάθηκαν από τη χαρά τους.

Μάγκας Μίτσελ!

@spidadmitchell dishes out his #NBAKicks following the @usabasketball Blue/White Game in Las Vegas! pic.twitter.com/Dvzh3TbcNu

— NBA KICKS (@NBAKicks) August 10, 2019