Δεν παίζουν στο «Ακρόπολις» οι Γκαλινάρι και Ντατόμε (pic)

Με σημαντικές απουσίες θα αντιμετωπίσει την Εθνική μας στο τουρνουά Ακρόπολις η Ιταλιά (16-18/8).

Εκτός θα είναι οι Ντατόμε και Μέλι, ενώ σύμφωνα με τη «Gazzetta dello Sport» θα απουσιάσει και ο Ντανίλο Γκαλινάρι που ταλαιπωρείται μετά την εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας.

Ο παίκτης των Θάντερ δεν θα αγωνιστεί σε κανένα φιλικό, αλλά θα παίξει κανονικά στο Παγκόσμιο.

Πάντως η Ιταλία σκόρπισε με 57 πόντους διαφορά τη Σενεγάλη στο τελευταίο της φιλικό.

Gallinari reportedly expected to miss all of Italbasket exhibition games, will play from FIBA WC https://t.co/UeZGiEy0y6

— Sportando (@Sportando) August 9, 2019