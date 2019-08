Η Team USA έχει πολλές και σημαντικές απώλειες ενόψει Παγκοσμίου και φαίνεται πως το βάρος στον επιθετικό τομέα θα πέσει στους Ντόνοβαν Μίτσελ και Κέμπα Ουόκερ που συνεχίζουν.

Μάλιστα ο παίκτης των Τζαζ έδειξε κεφάτος στην τελευταία προπόνηση, αφού τα έσταζε από παντού.

Δείτε τον

Donovan Mitchell was all about his bucket at team USA's scrimmage yesterday @spidadmitchell @USABasketball pic.twitter.com/2ttjVY1xUp

— Ballislife.com (@Ballislife) August 8, 2019