Καναδάς: Δεν πάει στο Παγκόσμιο ο Μπουσέρ (pic)

Ήταν ήδη γνωστό πως θα λείψουν 12 ΝΒΑers από τον Καναδά για το Παγκόσμιο.

Σε αυτούς προστέθηκε και ο Κρις Μπουσέρ, ενώ και ο Κέλι Ολίνικ αντιμετωπίζει πρόβλημα, όμως θα συνεχίσει στην προετοιμασία της πατρίδας του.

Πλέον στο ρόστερ της ομάδας του Νικ Νερς από το ΝΒΑ είναι μόνο οι Μπιρτς,, Τζόζεφ και Ολίνικ.

So Chris Boucher is confirmed OUT for the @FIBAWC (personal reasons). Kelly Olynyk (bruised knee) will take a week off but will continue on to Worlds as planned.

— Michael Grange (@michaelgrange) August 8, 2019