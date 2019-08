Το τελευταίο ζήτημα σε ό,τι αφορά την Team USA έχει να κάνει με το πρόβλημα του Μάρκους Σμαρτ, ο οποίος ένιωσε σφίξιμο στην αριστερή γάμπα και παραμένει εκτός δράσης επ' αόριστον.

Στο μεταξύ, ο Γκρεγκ Πόποβιτς δίνει πρώτος το παράδειγμα, συμμετέχοντας ενεργά στην προπόνηση των ΗΠΑ.

Coach Pop is ready to suit up for the #USABMNT.

(: @nba) pic.twitter.com/9zF8kd8OdZ

— NBA on TNT (@NBAonTNT) August 7, 2019